РФ нанесла смертельный удар по большому областному центру: "прилеты" в 2 районах, погибли люди

Оккупанты ударили по Харькову / © Олег Синєгубов

Реклама

Сегодня утром, 16 октября, оккупанты атаковали Харьков. В результате атаки по меньшей мере три человека погибли, многие пострадали.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Реклама

Речь идет о Шевченковском районе, там уже 13 пострадавших. Все экстренные службы работают на месте атаки. Также враг ударил дроном по Индустриальному району. На месте произошел пожар.

Реклама

Атаки РФ по Украине — последние новости

В ночь на 16 октября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину.

Волынскую область атаковали около 20 реактивных «Шахедов», есть разрушение гражданской и критической инфраструктуры. В результате без электроснабжения 370 тысяч абонентов.

В Умани в результате падения БпЛА возник пожар в многоэтажке. Также разрушен сторожевой дом рядом: из-под завалов спасен мужчина.

Ровно — есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилой. В настоящее время 7 человек обратились за помощью к врачам.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров