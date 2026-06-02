РФ нанесла удар, к которому долго готовилась: много погибших и раненых, масштабные разрушения — детали

Атака РФ на Днепр.

Ночью и утром 2 июня армия РФ нанесла мощный удар по Киеву и ряду областных центров. Россияне убили по меньшей мере десять человек, запустив более 600 дронов и около 80 ракет.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Ночью россия нанесла массированный удар по Украине, к которому так долго готовилась. 10 человек погибли. Самый большой удар - по столице. Есть попадание во многих районах города. Под ударами Харьковщина, Днепропетровщина, Одесщина и другие регионы», — подчеркнул политик.

В Киеве погибли четыре человека, а более полусотни получили ранения, среди них — дети. В столице повреждены жилые дома, поликлиника и объекты гражданской инфраструктуры.

В Днепропетровской области погибли шесть человек, еще более 35 получили ранения. Среди пострадавших — дети. Разрушены и повреждены жилые дома, предприятия, общественные объекты.

В Одесской области россияне ударили по больнице и родильному отделению. В момент атаки там находились роженицы с младенцами. Люди не пострадали.

«Россия в очередной раз целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру, жилые кварталы, больницы и объекты, не имеющие никакого военного значения», — подчеркнул он.

Напомним, ночью во время массированной атаки кафиры запустили по Украине «Цирконы», «Калибры» и «Шахеды». В общей сложности — 729 воздушных целей, среди которых 73 ракеты.

По состоянию на 08:30, силами ПВО были сбиты/подавлены 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника разных типов.

