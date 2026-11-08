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РФ нанесла удар по котельной одного из областных центров: школы идут на «дистанцийку», садики перегруппируют
После удара РФ по котельной в Житомире меняют формат работы школ и детсадов.
В Житомире школы, в которых из-за российского удара по котельной вечером 7 ноября отсутствует отопление, перейдут на дистанционное обучение.
Об этом сообщил Житомирский городской совет.
В горсовете предупредили, что школы, у которых нет отопления, перейдут на дистанционное обучение. Об этом родителям сообщат администрации заведений через школьные чаты.
Детские садики, где нет отопления, переведут детей в другие учреждения дошкольного образования. Об этом родителей также проинформируют дирекции заведений через родительские чаты.
Заведения здравоохранения
Городские больницы и поликлиники Житомира работают. Так что лечебный процесс не прерывается.
«Сейчас тепловики прилагают все усилия, чтобы возобновить работу котельной и вернуть тепло в дома и заведения города. Бригады работают в усиленном режиме», — уверяют местные власти.
Напомним, с вечера 7 ноября армия РФ нанесла ряд ударов по объектам тепло- и энергоснабжения на Житомирщине. Житомирский городской совет сообщил, что накануне российская атака повредила одну из городских котельных.