РФ нанесла удар по Краматорску: двое погибших и два десятка раненых (фото)

Россияне попали в центр города. Повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили.

Сегодня днем, 25 сентября, российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщили начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко и глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, россияне попали в центр города. Повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили. На месте работают все ответственные службы.

По состоянию на 17:30 известно о двух погибших в Краматорске. Еще 15 человек ранены. Среди раненых – трое детей.

Впоследствии в комментарии Суспільному Донбас начальник городской военной администрации Александр Гончаренко уточнил, что количество раненых увеличилось до 21.

Последствия удара по Краматорску 25 сентября

Ранее эксперт и военный Александр Карпьюк предупредил о возможной потере Донбасса.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.