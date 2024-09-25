РФ нанесла удар по Краматорску: двое погибших и два десятка раненых (фото)

Россияне попали в центр города. Повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили.
Сегодня днем, 25 сентября, российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщили начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко и глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, россияне попали в центр города. Повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили. На месте работают все ответственные службы.
По состоянию на 17:30 известно о двух погибших в Краматорске. Еще 15 человек ранены. Среди раненых – трое детей.
Впоследствии в комментарии Суспільному Донбас начальник городской военной администрации Александр Гончаренко уточнил, что количество раненых увеличилось до 21.
Ранее эксперт и военный Александр Карпьюк предупредил о возможной потере Донбасса.
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