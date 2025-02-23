РФ нанесла удар по Кривому Рогу: есть погибший и раненые (фото)

К сожалению, в результате атаки один человек погиб. Еще пятеро ранены.

В ночь на 23 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. В результате атаки есть погибший и травмированые.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС и Днепропетровской ОВА.

Ранения получили четыре женщины и мужчина. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии в реанимации. Еще один мужчина скончался в больнице.

По предварительным данным, повреждены 12 многоквартирных домов, объект гражданской инфраструктуры, пансионат для престарелых, церковь, социальные и промышленные здания, АЗС, автомобили.

Ранее в ГСЧС показали фото последствий атаки беспилотников по Киеву.

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