Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ нанесла удар по Кривому Рогу: есть погибший и раненые (фото)

РФ нанесла удар по Кривому Рогу: есть погибший и раненые (фото)

Ракетный удар по Кривому Рогу 23 февраля

К сожалению, в результате атаки один человек погиб. Еще пятеро ранены.

В ночь на 23 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. В результате атаки есть погибший и травмированые.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС и Днепропетровской ОВА.

Ранения получили четыре женщины и мужчина. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии в реанимации. Еще один мужчина скончался в больнице.

По предварительным данным, повреждены 12 многоквартирных домов, объект гражданской инфраструктуры, пансионат для престарелых, церковь, социальные и промышленные здания, АЗС, автомобили.

©
©
©
©
©

Ранее в ГСЧС показали фото последствий атаки беспилотников по Киеву.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация