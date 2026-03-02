- Дата публикации
РФ нанесла удар по Кривому Рогу и Запорожью: первые детали
Россия террорировала Запорожскую область авиабомбами и атаковала Кривой Рог «шахедами».
Российские войска сегодня, 2 февраля, управляемыми авиабомбами ударили по Камышувахе в Запорожье. В результате атаки ранены двое детей.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Ранения получили две девочки — 9 и 15 лет. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Разрушенный дом, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.
Всего за сутки оккупанты нанесли 808 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего были ранены 4 человека.
Кроме того, этой ночью враг нанес массированный «шахедный» удар по Кривом Роге.
«В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия. Предварительно люди не пострадали», — рассказал председатель глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Напомним, в ночь на 2 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.