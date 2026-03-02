РФ нанесла удар по Кривому Рогу и Запорожью: первые детали

Ночь под огнем: враг бил авиабомбами по Запорожью и атаковал предприятие в Кривом Роге

Российские войска сегодня, 2 февраля, управляемыми авиабомбами ударили по Камышувахе в Запорожье. В результате атаки ранены двое детей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ранения получили две девочки — 9 и 15 лет. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Разрушенный дом, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.

Всего за сутки оккупанты нанесли 808 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего были ранены 4 человека.

Кроме того, этой ночью враг нанес массированный «шахедный» удар по Кривом Роге.

«В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия. Предварительно люди не пострадали», — рассказал председатель глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Напомним, в ночь на 2 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.