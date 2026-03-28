РФ нанесла удар по Одесчине: какой важный объект атаковал враг
В одном из портов Одесской области в результате удара российского беспилотника повреждена зерновая галерея.
Ночью, 28 марта, армия России нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесчины.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«Утром враг также нанес удары по портовой инфраструктуре. В одном из портов в результате атаки беспилотником повреждена зерновая галерея и пустой резервуар. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.
Утром враг нанес удар по инфраструктуре одного из портов Большой Одессы.
«Зафиксировано несколько попаданий на территории предприятия и смежного терминала. В результате обстрела повреждены элементы причальной инфраструктуры, а также одна из технических емкостей. Пострадавших нет», — уточнили в АМПУ.
На месте работают подразделения ГСЧС, соответствующие службы порта и другие экстренные службы — ликвидация последствий и оценка повреждений. Порт продолжает работу с учетом текущей ситуации безопасности.
Атака по Одессе 28 марта — последние новости
В ночь на 28 марта РФ снова массово атаковала Одессу. С помощью беспилотников агрессор атаковал инфраструктуру города. По последним данным, двое погибших и более 11 пострадавших.
В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома. В результате атаки частично разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами многоэтажного дома. Взрывной волной выбиты окна в жилых домах в разных частях района, что привело к дополнительным повреждениям.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку. Глава государства подчеркнул, что обстрел не имел никакого военного смысла и был направлен против гражданского населения.