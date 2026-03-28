РФ нанесла удар по Одесчине: какой важный объект атаковал враг

РФ обстреляла Одессу / © Associated Press

Ночью, 28 марта, армия России нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесчины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«Утром враг также нанес удары по портовой инфраструктуре. В одном из портов в результате атаки беспилотником повреждена зерновая галерея и пустой резервуар. Информация о пострадавших не поступала», — отметил он.

Утром враг нанес удар по инфраструктуре одного из портов Большой Одессы.

«Зафиксировано несколько попаданий на территории предприятия и смежного терминала. В результате обстрела повреждены элементы причальной инфраструктуры, а также одна из технических емкостей. Пострадавших нет», — уточнили в АМПУ.

На месте работают подразделения ГСЧС, соответствующие службы порта и другие экстренные службы — ликвидация последствий и оценка повреждений. Порт продолжает работу с учетом текущей ситуации безопасности.

Атака по Одессе 28 марта — последние новости

В ночь на 28 марта РФ снова массово атаковала Одессу. С помощью беспилотников агрессор атаковал инфраструктуру города. По последним данным, двое погибших и более 11 пострадавших.

В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома. В результате атаки частично разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами многоэтажного дома. Взрывной волной выбиты окна в жилых домах в разных частях района, что привело к дополнительным повреждениям.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку. Глава государства подчеркнул, что обстрел не имел никакого военного смысла и был направлен против гражданского населения.