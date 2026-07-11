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- Украина
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РФ нанесла удар по Запорожью: раненый ребенок
Российские войска продолжают бить по гражданскому населению Запорожья: 11 июля из-за удара вражеского дрона пострадала 9-летняя девочка.
Сегодня, 11 июля, в результате вражеской атаки на Запорожье был ранен 9-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Из-за атаки российского дрона ранений получила девятилетняя девочка. Ей предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметил он.
Кроме того, после вчерашних вражеских атак по Запорожью госпитализированы семь пострадавших.
В тяжелом состоянии находится 24-летний мужчина с травматической ампутацией и минно-взрывной травмой. Еще шесть человек в состоянии средней тяжести с взрывными травмами и контузиями.
В том числе под наблюдением врачей остается и 6-летний мальчик с острой реакцией на стресс.
На момент публикации новости на Запорожье была объявлена угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБ).
Напомним, 10 июля россияне нанесли удар по центральной части Запорожья. Из-за ударов КАБ разрушены жилые и нежилые здания. Есть погибший.