РФ нанесла удар по Запорожью: раненый ребенок

В Запорожье из-за атаки российского беспилотника 11 июля ранена 9-летняя девочка

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Сегодня, 11 июля, в результате вражеской атаки на Запорожье был ранен 9-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Из-за атаки российского дрона ранений получила девятилетняя девочка. Ей предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметил он.

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Кроме того, после вчерашних вражеских атак по Запорожью госпитализированы семь пострадавших.

В тяжелом состоянии находится 24-летний мужчина с травматической ампутацией и минно-взрывной травмой. Еще шесть человек в состоянии средней тяжести с взрывными травмами и контузиями.

В том числе под наблюдением врачей остается и 6-летний мальчик с острой реакцией на стресс.

На момент публикации новости на Запорожье была объявлена угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБ).

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Напомним, 10 июля россияне нанесли удар по центральной части Запорожья. Из-за ударов КАБ разрушены жилые и нежилые здания. Есть погибший.

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