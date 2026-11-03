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- Украина
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РФ наносит одну из самых масштабных атак на энергетику Украины: детали от "Укрэнерго"
С ночи продолжается одна из самых масштабных атак врага на энергетическую инфраструктуру страны, заявили в «Укрэнерго».
Российские войска с ночи атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за массированных ударов ситуация в энергосистеме существенно усложнилась, в ряде регионов, в частности в Киеве, ввели аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Отмечается, что только за прошедшие сутки РФ более 20 раз целенаправленно атаковала энергообъекты. Враг применил беспрецедентное количество средств поражения, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.
«В результате атак по состоянию на этот час в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии», — предупредили в «Укрэнерго».
В компании заверили, что тысячи их работников устраняют последствия атак и восстанавливают электроснабжение. В первую очередь будут заживлять объекты критической инфраструктуры.
«Все службы работают в постоянной координации, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет. Об изменении ситуации будем информировать дополнительно», — заверили в «Укрэнерго».
Напомним, этой ночью россияне ударили по критической инфраструктуре Днепра и Криворожского района. Утром на Днепропетровщине ввели экстренные отключения света.
Также из-за российских обстрелов утром 3 ноября в Киеве и Киевской вводили экстренные отключения света, во время которых графики не действуют.
Кроме того, мы писали, что РФ ночью и утром ударила по домам, медучреждениям и ТЭЦ в Днепре. В результате атаки есть погибшие.