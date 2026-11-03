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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ наносит одну из самых масштабных атак на энергетику Украины: детали от "Укрэнерго"

С ночи продолжается одна из самых масштабных атак врага на энергетическую инфраструктуру страны, заявили в «Укрэнерго».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Продолжается одна из самых масштабных атак на энергетику Украины

Продолжается одна из самых масштабных атак на энергетику Украины

Российские войска с ночи атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за массированных ударов ситуация в энергосистеме существенно усложнилась, в ряде регионов, в частности в Киеве, ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Отмечается, что только за прошедшие сутки РФ более 20 раз целенаправленно атаковала энергообъекты. Враг применил беспрецедентное количество средств поражения, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.

«В результате атак по состоянию на этот час в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии», — предупредили в «Укрэнерго».

В компании заверили, что тысячи их работников устраняют последствия атак и восстанавливают электроснабжение. В первую очередь будут заживлять объекты критической инфраструктуры.

«Все службы работают в постоянной координации, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет. Об изменении ситуации будем информировать дополнительно», — заверили в «Укрэнерго».

Карта воздушных тревог в Украине на момент публикации новости

Карта воздушных тревог в Украине на момент публикации новости

Напомним, этой ночью россияне ударили по критической инфраструктуре Днепра и Криворожского района. Утром на Днепропетровщине ввели экстренные отключения света.

Также из-за российских обстрелов утром 3 ноября в Киеве и Киевской вводили экстренные отключения света, во время которых графики не действуют.

Кроме того, мы писали, что РФ ночью и утром ударила по домам, медучреждениям и ТЭЦ в Днепре. В результате атаки есть погибшие.

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