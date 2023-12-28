РФ направила в Крым зерновозы после уничтожения корабля в Феодосийском порту

Оккупанты пытаются продолжать вывоз и продажу украденного на оккупированных территориях зерна.
Россия направила в Крым большую колонну грузовиков-зерновозов, продолжающую продажу украденного украинского зерна после того, как ВСУ уничтожили российский военный корабль "Новочеркасск" в Феодосийском порту.
Об этом информирует Крым.Реалии.
В сообщении указывается, что колонна грузовиков сформирована в направлении Керчи.
"Из-за Феодосийского порта Россия отгружала партии зерна, в частности балкеры под иностранными флагами. По сообщениям журналистов-расследователей, через Феодосийский порт Россия экспортировала зерно с оккупированных украинских территорий", — говорится в сообщении.
Ранее российские захватчики публично подтверждали, что воруют украинское зерно на оккупированных территориях, везут его в порты Крыма для дальнейшей продажи.
Напомним, ранее сообщалось, что кафиры срочно убрали из Феодосии два своих корабля.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети показали первые спутниковые снимки уничтоженного ВДК "Новочеркасск" в Феодосии.
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