РФ направила в Крым зерновозы после уничтожения корабля в Феодосийском порту

Оккупанты пытаются продолжать вывоз и продажу украденного на оккупированных территориях зерна.

Россия направила в Крым большую колонну грузовиков-зерновозов, продолжающую продажу украденного украинского зерна после того, как ВСУ уничтожили российский военный корабль "Новочеркасск" в Феодосийском порту.

Об этом информирует Крым.Реалии.

В сообщении указывается, что колонна грузовиков сформирована в направлении Керчи.

"Из-за Феодосийского порта Россия отгружала партии зерна, в частности балкеры под иностранными флагами. По сообщениям журналистов-расследователей, через Феодосийский порт Россия экспортировала зерно с оккупированных украинских территорий", — говорится в сообщении.

Ранее российские захватчики публично подтверждали, что воруют украинское зерно на оккупированных территориях, везут его в порты Крыма для дальнейшей продажи.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры срочно убрали из Феодосии два своих корабля.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети показали первые спутниковые снимки уничтоженного ВДК "Новочеркасск" в Феодосии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.