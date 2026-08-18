РФ наращивает производство дронов: эксперт раскрыл, сколько из них реально может атаковать Киев

Беспилотник

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Заявления о возможности РФ запускать по 10 тысяч беспилотников в сутки непосредственно по Киеву не соответствуют действительности, поскольку эта цифра охватывает абсолютно все типы БПЛА по всей линии фронта.

Об этом сообщил основатель компании First Contact Валерий Боровик для Киев24.

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Действительно ли РФ может атаковать Киев 10 тысяч дронов

Эксперт отметил необходимость различать типы беспилотных аппаратов и зоны их применения. По словам Валерия Боровика, цифра в 10 тысяч касается общего количества всех БПЛА, вовлеченных в войне — разведывательных, фронтовых на линии столкновения, а также дронов категорий Deep Strike и Middle Strike.

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Специалист уточнил, что дроны класса Deep Strike рассчитаны на поражение объектов в глубоком тылу Украины (в частности, таких областных центров, как Киев или Житомир), куда не достают средства Middle Strike. Для ударов по тыловым городам агрессор имеет ограниченный ресурс.

«Если говорить об ударах по Киеву, Житомиру или другим местам, условно говоря, областным центрам, которые подальше от линии столкновения и куда не достают middle strike, то это где-то до тысячи дронов, пока они могут использовать. Это включая часть запасов, а часть запускаемого из колес производства», — отметил Боровик.

По словам эксперта, из-за постоянного роста производства российских БПЛА традиционные системы ПВО перестанут справляться с нагрузкой. Чтобы эффективно уничтожать целые рои дронов, Украине понадобятся новые технологические решения — в частности, массовые лазерные или электромагнитные системы противодействия.

В то же время увеличение выпуска вражеских дронов сдерживает ряд проблем. Среди них — сложности с снабжением деталей, логистикой и системами связи, а также меткие удары украинских военных по российским заводам, пусковым площадкам и самим операторам БпЛА.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, полномасштабная война России против Украины все больше приобретает признаки так называемой тотальной войны, когда противостояние выходит далеко за пределы фронта, а мишенями становятся экономика, инфраструктура и способность государства продолжать борьбу.

Также военный эксперт Иван Тимочко предупредил, что в День Независимости Украины Россия может усилить ракетные удары или устроить диверсии из-за символичности даты.

К слову, июль стал для российской армии одним из самых кровавых месяцев после начала полномасштабной войны: РФ потеряла 42 860 военных убитыми и ранеными.

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