РФ нашла новые цели для ударов в Киеве и меняет тактику атак: аналитики предупредили об опасности для гражданских

Россия в очередной раз совершила военное преступление против гражданских / © Associated Press

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Россия применила кассетные баллистические ракеты для удара по историческому центру Киева. Это новый опасный этап эскалации воздушного террора.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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«Российские войска нанесли удар по Киеву кассетными боеприпасами, чтобы намеренно нанести вред гражданскому населению, вероятно, в рамках более широких российских усилий, направленных на отвлечение внимания от недавних успехов Украины на поле боя и, в конце концов, заставить Украину к капитуляции, сделавшись повседневной», — говорится в сообщении аналитиков.

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Эксперты отмечают, что кассетные боеприпасы имеют широкую зону поражения и предназначены для уничтожения живой силы противника или легкой техники.

«Это подчеркивает намерение России нанести максимальный ущерб и страдания гражданскому населению», — добавили аналитики.

Напомним, Россия ночью, 22 октября, намеренно обстреляла центр Киева баллистическими ракетами с кассетными боеголовками. В результате атаки был поврежден исторический центр столицы в районе между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ применила три баллистических ракеты с кассетными боеголовками.

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«Эти ракеты разработаны таким образом, чтобы детонировать в воздухе при приближении к целям, распространяя повреждения на площади диаметром 400 метров», — объяснил он.

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