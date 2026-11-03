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Дата публикации
Категория
Украина
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РФ нашла способ накопить еще больше ракет для ударов по Украине: в ISW предупредили о новой тактике атак

Россия готовится к новым массированным ударам по Украине в преддверии зимы, накапливая запасы крылатых и баллистических ракет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Россия накапливает ракеты для удара

Россия накапливает ракеты для удара / © ТСН.ua

В октябре 2026 года российская армия существенно нарастила интенсивность воздушного террора против Украины. Враг нашел способ, как накопить больше ракет для массированных ударов по Украине в преддверии зимы. Россияне сделали ставку на реактивные дроны и квазикрылатые ракеты, чтобы наносить как можно больший ущерб гражданским.

Об этом пишут в Институте изучения войны (ISW).

Россияне массированно используют реактивные дроны и квазикрылатые ракеты

Опубликованные 2 ноября данные Генштаба ВСУ свидетельствуют, что в течение октября россияне направили на украинские города и села 6473 дальнобойных дронов «Shahed/Герань». ПВО сбила или подавила 4859 из них, достигнув показателя 75% сбитых целей.

Использование Россией дронов с поршневыми и реактивными двигателями в октябре 2026

Использование Россией дронов с поршневыми и реактивными двигателями в октябре 2026

Более подробный анализ Генштаба показывает разницу в результативности: если поршневые модели «Шахедов» сбивали в 89% случаев, то реактивные модификации перехватывали реже — примерно в 66% атак.

Параллельно свою статистику приводят Воздушные силы ВСУ. Согласно их ежедневным отчетам, за тот же октябрь зафиксировано 6 158 вражеских дронов, из которых обезврежено 5 169 — то есть 84%. Причины такого расхождения в цифрах официально не объясняют, но следует учитывать, что Воздушные силы плюсуют к общему числу еще и аппараты других типов — в частности «Гербера», «Италмас» и «Пародия».

Статистика сбивания реактивных дронов улучшилась, потому что еще летом ПВО нейтрализовало только половину или максимум 60% такой воздушной угрозы.

В течение лета оккупанты выпускали меньше беспилотников. Разрушительная сила и эффективность реактивных дронов позволяли уничтожать критическую, энергетическую, логистическую и транспортную инфраструктуру меньшими силами.

Воспользовавшись этим и временной нехваткой ракет в ПВО в Украине, россияне сэкономили огромное количество как реактивных, так и поршневых дронов накануне зимы.

Воздушные цели на реактивной тяге могут разгоняться в среднем до 600 км/ч, поэтому стандартным украинским дронам-перехватчикам очень долго не хватало скорости для их ликвидации. Чтобы переломить ситуацию, Силы обороны сделали приоритетом внутреннее производство собственных реактивных перехватчиков.

Именно этот шаг, скорее всего, и позволил поднять процент сбитых реактивных «Шахедов» в октябре.

Показатели перехвата украинскими дронами дальнего радиуса в октябре 2026

Показатели перехвата украинскими дронами дальнего радиуса в октябре 2026

Кроме дронов, россияне стали чаще доставать со складов квазикрилатые ракеты — в частности «Бандероль» и «Дань-Т». Если в июле их применили только в 9 комбинированных атаках, а в августе — в 13, то в течение сентября и октября зафиксировано уже 16 таких эпизодов.

Россия активизировала удары дальнобойными дронами осенью 2026

Россия активизировала удары дальнобойными дронами осенью 2026

Ставка на реактивные дроны и квазикрилатые ракеты позволила россиянам сохранить запасы ценных крылатых и баллистических ракет для ударов по важнейшим, хорошо защищенным и укрепленным объектам Украины.

Российский ВПК продолжает выпускать баллистику и крылатые ракеты в прошлых объемах. Судя по всему, эти боеприпасы накапливают под будущие массированные волны ударов. Россия хочет использовать острый дефицит ракет к ПВО в Украине, когда реактивные беспилотники окончательно потеряют текущее преимущество в воздухе.

Война в Украине: последние новости

Напомним, россияне активизировали наступление на приграничье Харьковской области, пытаясь с помощью техники и пехотных штурмов захватить новые территории. В то же время, в Сумской области активность врага ниже, а в Черниговской у него не хватает сил для наступления.

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, больше всего атак фиксируется на полосе обороны бригады «Гарт».

Деятельность российских ДРГ в приграничье сократилась.

Аналитики DeepState сообщили о расширении «красной» зоны у Гранова на Южно-Слобожанском направлении Харьковской области.

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