РФ нашла способ накопить еще больше ракет для ударов по Украине: в ISW предупредили о новой тактике атак

Россия накапливает ракеты для удара / © ТСН.ua

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В октябре 2026 года российская армия существенно нарастила интенсивность воздушного террора против Украины. Враг нашел способ, как накопить больше ракет для массированных ударов по Украине в преддверии зимы. Россияне сделали ставку на реактивные дроны и квазикрылатые ракеты, чтобы наносить как можно больший ущерб гражданским.

Об этом пишут в Институте изучения войны (ISW).

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Россияне массированно используют реактивные дроны и квазикрылатые ракеты

Опубликованные 2 ноября данные Генштаба ВСУ свидетельствуют, что в течение октября россияне направили на украинские города и села 6473 дальнобойных дронов «Shahed/Герань». ПВО сбила или подавила 4859 из них, достигнув показателя 75% сбитых целей.

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Использование Россией дронов с поршневыми и реактивными двигателями в октябре 2026

Более подробный анализ Генштаба показывает разницу в результативности: если поршневые модели «Шахедов» сбивали в 89% случаев, то реактивные модификации перехватывали реже — примерно в 66% атак.

Параллельно свою статистику приводят Воздушные силы ВСУ. Согласно их ежедневным отчетам, за тот же октябрь зафиксировано 6 158 вражеских дронов, из которых обезврежено 5 169 — то есть 84%. Причины такого расхождения в цифрах официально не объясняют, но следует учитывать, что Воздушные силы плюсуют к общему числу еще и аппараты других типов — в частности «Гербера», «Италмас» и «Пародия».

Статистика сбивания реактивных дронов улучшилась, потому что еще летом ПВО нейтрализовало только половину или максимум 60% такой воздушной угрозы.

В течение лета оккупанты выпускали меньше беспилотников. Разрушительная сила и эффективность реактивных дронов позволяли уничтожать критическую, энергетическую, логистическую и транспортную инфраструктуру меньшими силами.

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Воспользовавшись этим и временной нехваткой ракет в ПВО в Украине, россияне сэкономили огромное количество как реактивных, так и поршневых дронов накануне зимы.

Воздушные цели на реактивной тяге могут разгоняться в среднем до 600 км/ч, поэтому стандартным украинским дронам-перехватчикам очень долго не хватало скорости для их ликвидации. Чтобы переломить ситуацию, Силы обороны сделали приоритетом внутреннее производство собственных реактивных перехватчиков.

Именно этот шаг, скорее всего, и позволил поднять процент сбитых реактивных «Шахедов» в октябре.

Показатели перехвата украинскими дронами дальнего радиуса в октябре 2026

Кроме дронов, россияне стали чаще доставать со складов квазикрилатые ракеты — в частности «Бандероль» и «Дань-Т». Если в июле их применили только в 9 комбинированных атаках, а в августе — в 13, то в течение сентября и октября зафиксировано уже 16 таких эпизодов.

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Россия активизировала удары дальнобойными дронами осенью 2026

Ставка на реактивные дроны и квазикрилатые ракеты позволила россиянам сохранить запасы ценных крылатых и баллистических ракет для ударов по важнейшим, хорошо защищенным и укрепленным объектам Украины.

Российский ВПК продолжает выпускать баллистику и крылатые ракеты в прошлых объемах. Судя по всему, эти боеприпасы накапливают под будущие массированные волны ударов. Россия хочет использовать острый дефицит ракет к ПВО в Украине, когда реактивные беспилотники окончательно потеряют текущее преимущество в воздухе.

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