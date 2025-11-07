РФ нацелилась на большой город: военный раскрыл планы Путина

Владимир Путин / © Associated Press

Запорожское направление остается одним из приоритетных для российских оккупантов, которые не оставляют идеи захватить город Запорожье.

Об этом сообщил заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения «Тайфун» НГУ Павел Гвозденко в эфире «Мы Украина».

По словам Павла Гвозденко, интенсивность атак на Запорожье и прилегающие территории свидетельствует о неизменности планов агрессора.

«Ну, конечно, для врага именно это Запорожское направление является одним из приоритетных, потому что, как вы знаете, они хотят захватить в том числе и город Запорожье. Многие усилия для этого прикладывают и периодически ищут разные способы, как это сделать», — отметил военный.

Он подчеркнул, что сейчас город Запорожье находится под постоянным огнем со стороны оккупантов.

«Сейчас очень активно, как мы видим, и сам Запорожье атакуется разными типами, как и Шахеды, других БПЛА, так и с помощью КАБов. Постоянный террор гражданского, в первую очередь населения», — добавил Гвозденко.

Эксперт подчеркнул, что российские войска накопили значительные ресурсы на линии фронта, постоянно пытаясь компенсировать потери.

«Враг сконцентрировал достаточно много своих сил, постоянно пытается восполнять потери и таким образом давление давить беспрестанно, давить на этом направлении», — объяснил заместитель командира «Тайфуна».

Гвозденко также раскрыл основную тактику, применяемую оккупантами. В основном это происходит путем применения пехоты, а также БПЛА в большом количестве. Однако, по данным разведки, ситуация может осложниться из-за подготовки врага к более масштабным действиям.

«Но периодически вот и сейчас, кстати, по нашей нашей разведданной враг готовит очередной штурм с помощью тяжелой бронетехники», — подытожил Павел Гвозденко.

Напомним, российские войска усиливают свою кампанию ударов по украинской железнодорожной инфраструктуре, стремясь нарушить работу украинских тыловых логистических узлов, чтобы взорвать возможности передовых подразделений Сил обороны Украины и в конце концов облегчить себе завоевание на линии фронта.

Также сообщалось, что российская армия стоит на пороге крупнейшего территориального достижения за два года, приближаясь к Покровску. Но потенциальная «награда» — опустошенный город, усеянный телами погибших — свидетельствует о другом, более важном сражении, чем сугубо территориальном: кто из противников первым исчерпает свои военные ресурсы.