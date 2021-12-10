РФ не хочет ни перемирия, ни расширения состава СЦКК: заседание ТКГ

РФ не хочет ни перемирия, ни расширения состава СЦКК: заседание ТКГ

Кремль откинул предложения Украины.

Российская Федерация не хочет ни перемирия, ни расширения группы, контролирующей соблюдение Минского протокола, странами-участниками "Нормандского формата".

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 декабря.

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Такую позицию высказал Кремль во время состоявшегося накануне внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы. Страна-агрессорка категорически отвергла предложения Украины "с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 00.01 10 декабря 2021 года".

В частности, в ОБСЕ украинская сторона предлагала ввести рождественское перемирие и разблокировать обмен пленными. Между тем, на передовой боевики продолжают обстреливать позиции украинских военнослужащих. Двое наших бойцов накануне получили ранения. Сейчас они находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Россия не хочет перемирия – Кремль выразил свою позицию на заседании ТКГ | Новости мира

Как сообщалось, президент США Джо Байден в четверг, 9 декабря, обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" (В9) наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной. Отмечается, что в ходе переговоров со своими союзниками по НАТО на восточном фланге США подчеркнули свою приверженность трансатлантической безопасности и статье 5 по коллективной обороне.

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