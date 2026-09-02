РФ не сможет бить по Киеву бесконечно: эксперт оценил, когда прекратится дневной террор

Киев. / © Associated Press

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Дневные атаки российских беспилотников Киев может занять еще 2–3 недели. Вероятно, после этого тактика пойдет на убыль.

Такое мнение высказал военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире «Ранок.LIVE».

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«Это новая реальность, к которой нужно привыкать. Но она не может продолжаться бесконечно. Она закончится через две-три недели. Почему? Потому что будет наше мощное ответное действие», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, прекратить такой дроновый террор можно, прежде всего, симметричным ответом Украины. Гетман подчеркнул, что мощные удары по территории России могут снизить желание врага продолжать атаки по украинским городам.

«Будут наши мощные ответные действия. […] Тогда желание делать по нам что-то исчезнет», — заявил обозреватель.

Новая тактика РФ — последние новости

Глава ОП Кирилл Буданов считает, что РФ будет применять тактику «шахидного террора» к проведению выборов в Государственную думу, которые запланированы на 18–20 сентября. По его словам, Кремль не демонстрирует избирателям побед на поле боя, поэтому использует атаки по Украине, чтобы создать для россиян картинку.

По словам военного эксперта Олега Жданова, новая тактика России будет иметь интервалы, которые будут постепенно увеличиваться. Впрочем, атаки будут с признаками непрерывности. Он пояснил, что первые двое суток были фактически массированы удары — группы насчитывали по 14 дронов каждая, но уже третьи сутки количество БпЛА существенно уменьшилось.

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