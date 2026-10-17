РФ не собирается останавливать удары по Украине: Песков озвучил позицию Кремля

Кремль. / © Associated Press

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Кремль цинично хвастается новыми ударами по Украине, прикрывая свои действия заявлениями об атаках на военную инфраструктуру.

Об этом дерзко заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя совещание «фюрера» с военным командованием.

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По его словам, российские оккупанты и дальше будут бить по объектам военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры. Однако в его заявлении не нашлось места для упоминания о регулярных атаках РФ по жилым домам и гражданской инфраструктуре, где гибнут и ранятся обычные украинцы.

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Заметим, Кремль лживо подает смертельные удары по Украине как обычную военную работу, используя путинские формулировки о «боевых задачах» и «военной инфраструктуре». В то же время, в своем заявлении Песков не привел конкретных данных о целях атак и их последствиях.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что Кремль не собирается уступать и откровенно отвергает все компромиссы по миру. В частности, об этом свидетельствует нежелание РФ идти на энергетическое перемирие.

В то же время издание The Wall Street Journal пишет о том, президент Украины Владимир Зеленский был готов. остановить удары по энергетике РФ на 100 дней США должны расширить зону работы Starlink для украинских военных на 300 километров вглубь территории РФ.

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