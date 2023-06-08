"РФ не собирается останавливаться на Каховской ГЭС": политолог предупредил о еще большей возможной катастрофе

В зоне риска могут оказаться другие гидроэлектростанции и стратегические объекты и атомные станции, считает политолог.

Взорвав Каховскую ГЭС, в Кремле передали всему миру сигнал, что они "готовы идти на столь крайние меры".

Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала FREEДОМ.

"Несмотря на то, что Россия уже нанесла огромный ущерб людям, гражданской, критической инфраструктуре , она, судя по всему, не собирается останавливаться. Однако остаются еще потенциальные возможности для нанесения какого-то глобального катастрофического ущерба. И история с гидроэлектростанцией и подрывом дамбы показала, что Россия готова идти на столь крайние меры, преследуя сразу несколько целей", — отметил политолог.

Рейтерович напомнил, что на территории Украины остаются другие гидроэлектростанции и стратегические объекты и атомные станции, которые могут оказаться в зоне риска.

"Есть масса определенных других вещей, которые, судя по всему, не будут препятствием непосредственно для РФ. Но, с другой стороны, вот эти последние действия и тот резонанс, который эта катастрофа приобрела в мире, наверняка, наконец, должны окончательно развеять остатки иллюзий о том, что с Россией о чем-то можно договариваться и призывать ее к некоему мирному решению той войны, которую она начала против Украины", — подчеркнул он.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва Каховской ГЭС в энергосистеме Украины возник дефицит мощности. В "Укрэнерго" были вынуждены снизить мощность производства гидроэлектростанций, расположенных на Днепре, для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы снизить затопление. Для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии.

Также из-за разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС специалисты предупредили о высоких рисках вспышки болезней, которые являются последствиями наводнений. В комментарии для ТСН.ua эпидемиологиня, эксперт Минздрава Украины по направлению эпидемиологии Наталья Виноград рассказала, что первая фиксация таких заболеваний возможна уже на этой неделе.

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