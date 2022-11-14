РФ не удастся оккупировать больше украинских земель: Байден рассказал, что будет с контрнаступлением ВСУ

Освобождение Херсона – очень знаковое событие для Украины и именно Украина должна решать, как ей вести боевые действия в дальнейшем. Вероятно, контрнаступление ВСУ на временно оккупированных РФ территориях может несколько замедлиться, но России не удастся оккупировать больше украинских земель.

Об этом сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с главой Китая Си Цзиньпинем.

"На самом деле, отвоевание Херсона — это очень знаковая победа для Украины, могу разве что аплодировать храбрости и мощи Вооруженных Сил и народа Украины. Сейчас трудно говорить, что это значит, но я хочу буду четким: мы будем поддерживать Украину, будем оказывать всю необходимую поддержку, чтобы они могли отстаивать свою позицию", – сказал президент США.

Также Байден отметил, что сейчас нельзя обсуждать Украину без присутствия ее представителей.

"Украина должна решать, как ей вести боевые действия. Мы понимаем, что близится война и наверняка они несколько замедлятся, и у меня такая уверенность, что России не удастся оккупировать больше украинских земель", — добавил американский лидер.

Освобождение Херсона

11 ноября Вооруженные силы Украины освободили Херсон.

В этот же день секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после освобождения Херсона ВСУ не будут останавливаться и продолжат деоккупировать украинские территории.

13 ноября в Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляюется вещание украинского телевидения и радио.

14 ноября в Херсон приехал президент Владимир Зеленский, который, в частности, принял участие в церемонии поднятия флага Украины. Глава государства подчеркнул, что Украина шаг за шагом освобождает оккупированные территории, и, несмотря на тяжелые бои и высокую цену победы, пройдет этот сложный путь. Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит освобождать территории, оккупированные агрессором.

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