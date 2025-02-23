РФ не уважает США: в СНБО отреагировали на массированную атаку по Украине

В ночь на 23 февраля российская армия совершила массированную атаку по территории Украины, враг совершил массированную атаку, выпустив 267 дронов по территории Украины. Это была попытка врага перегрузить нашу систему ПВО.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Коваленко также обратил внимание, что эта атака произошла одновременно с заявлениями Дональда Трампа о желании завершить войну и описании его видения "миротворческой роли" России.

"Это большое неуважение РФ к словам, звучащим из США", — подчеркнул Коваленко.

Россия продолжает игнорировать мирные инициативы и производит новые удары по Украине.

Он также добавил, что Россия продолжает наращивать производство беспилотников, в частности Шахедов и другого вооружения.

Без жесткого контроля над российским военно-промышленным комплексом и без требований по уменьшению производства ракет и другого вооружения любые заявления Путина о желании заключить мирное соглашение являются лишь манипуляцией и попыткой ввести мир в заблуждение.

Напомним, в ночь на 23 февраля Киевская область снова оказалась под ударами вражеских беспилотников.

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