РФ несколько раз подряд атаковала Полтавскую громаду – все детали и фото

ГСЧСовцы спасли 2 пострадавших жителей, которых достали из горящего дома.

Вечером 31 октября в Полтаве во время воздушной тревоги были сбиты вражеские беспилотники. В результате падения обломков дронов произошли пожары и разрушения в частных жилых домах и хозяйственных постройках.

Об этом передают глава Полтавской ОВА Филипп Пронин и пресс-служба ГСЧС.

Удар по Полтаве 31 октября (9 фото)

Вражеские БПЛА повредили 3 жилых дома и хозяйственное сооружение. ГСЧСовцы спасли 2 пострадавших жителей, которых достали из горящего дома. К счастью, обошлось без погибших. В настоящее время два пожара ликвидированы, еще два локализованы. Идет ликвидация последствий.

В общей сложности от ГСЧС было привлечено более 50 человек личного состава и 14 единиц техники. На месте тоже работают психологи.

Напомним, что сегодня вечером взрывы раздавались также в Киеве, сообщалось о работе ПВО.

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