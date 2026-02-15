ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
550
Время на прочтение
1 мин

РФ ночью 15 февраля атаковала Украину: где раздались взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, кое-где было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 15 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Ночью взрывы раздались:

  • Одесса;

  • Запорожье.

Напомним, что в Запорожье из-за атаки дрона ранены три человека, вспыхнул пожар .

Дата публикации
Количество просмотров
550
