РФ ночью 15 февраля атаковала Украину: где раздались взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, кое-где было очень громко.
В ночь на 15 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались:
Одесса;
Запорожье.
Напомним, что в Запорожье из-за атаки дрона ранены три человека, вспыхнул пожар .