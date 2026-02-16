ТСН в социальных сетях

Украина
656
РФ ночью 16 февраля атаковала Украину: где раздались взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи ракетами, кое-где было очень громко.

Елена Кузьмич
Ракета "Циркон"

Ракета "Циркон" / © ТСН.ua

В ночь на 16 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и новейшими ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Ночью взрывы раздались:

  • Киевщина

  • Кропивницкий.

Напомним, что Россия атаковала Киевщину "Цирконами" : что было целью россиян - рассказали мониторы.

