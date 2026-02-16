- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 656
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ночью 16 февраля атаковала Украину: где раздались взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи ракетами, кое-где было очень громко.
В ночь на 16 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и новейшими ракетами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались:
Киевщина
Кропивницкий.
Напомним, что Россия атаковала Киевщину "Цирконами" : что было целью россиян - рассказали мониторы.