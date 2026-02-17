- Дата публикации
РФ ночью 17 февраля масштабно атаковала Украину: где примели взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.
В ночь на 17 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Одесса
Ахтырский р-н (Сумщина)
Кривой Рог/р-н
Ахтырка (Сумщина)
Днепр
Запорожье
Синельниково (Днепропетровщина)
Лозовая (Харьковщина)
Кропивницкий
Полтавский р-н
Александрия (Кировоградщина)
Сновск (Черниговщина)
Чугуев/р-н (Харьковщина)
Винницкая область
Стрыйский р-н (Львовщина)
Житомирщина.
