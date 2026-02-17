ТСН в социальных сетях

ua
en
Украина
744
1 мин

РФ ночью 17 февраля масштабно атаковала Украину: где примели взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 17 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Одесса

  • Ахтырский р-н (Сумщина)

  • Кривой Рог/р-н

  • Ахтырка (Сумщина)

  • Днепр

  • Запорожье

  • Синельниково (Днепропетровщина)

  • Лозовая (Харьковщина)

  • Кропивницкий

  • Полтавский р-н

  • Александрия (Кировоградщина)

  • Сновск (Черниговщина)

  • Чугуев/р-н (Харьковщина)

  • Винницкая область

  • Стрыйский р-н (Львовщина)

  • Житомирщина.

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке "добрых дронов" : мост перекрыт

744
