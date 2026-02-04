РФ ночью 4 февраля атаковала Украину: где прогремели взрывы

День, когда мы — под влиянием негативной энергетики — можем почувствовать себя уязвимыми, слабыми и внушаемыми. а неуверенность в себе с большой долей вероятности сделает жертвой мошенников разного рода и масштаба — от мелких до крупных и действительно опасных, в отношении которых важно соблюдать осторожность.