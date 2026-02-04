- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1050
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ночью 4 февраля атаковала Украину: где прогремели взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и ракетами, кое-где было очень громко.
В ночь на 4 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались:
Сумы;
Каменское/р-н (Днепропетровщина);
Харьков/р-н;
Харьков;
Одесщина;
Очаков (Николаевщина);
Маяки (Одесщина);
Конотоп (Сyмщина).
Ранее сообщалось, что РФ нанесла ракетные удары по Харькову и пригороду: каковы последствия .
Российские войска нанесли два ракетных удара — по пригороду Харькова и Салтовскому району города.