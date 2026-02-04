ТСН в социальных сетях

Украина
1050
1 мин

РФ ночью 4 февраля атаковала Украину: где прогремели взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и ракетами, кое-где было очень громко.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 4 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Ночью взрывы раздались:

  • Сумы;

  • Каменское/р-н (Днепропетровщина);

  • Харьков/р-н;

  • Харьков;

  • Одесщина;

  • Очаков (Николаевщина);

  • Маяки (Одесщина);

  • Конотоп (Сyмщина).

1050
