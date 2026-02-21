ТСН в социальных сетях

Украина
208
1 мин

РФ ночью атаковала Украину: где гремели взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 21 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Атаки произошли в таких районах:

  • Санжийка/р-н (Одесщина)

  • Запорожье

  • Сумы

  • Одесщина

  • Одесса.

Напомним, что ранее в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв . Враг атаковал транспортную инфраструктуру областного центра.

