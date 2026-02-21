- Дата публикации
РФ ночью атаковала Украину: где гремели взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи дронами, кое-где было очень громко.
В ночь на 21 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Атаки произошли в таких районах:
Санжийка/р-н (Одесщина)
Запорожье
Сумы
Одесщина
Одесса.
Напомним, что ранее в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв . Враг атаковал транспортную инфраструктуру областного центра.