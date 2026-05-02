РФ ночью атаковала Украину: где прогремели взрывы
Враг применяет ударные беспилотники.
В ночь на 2 мая 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Окрестности Харькова
Павлоградский р-н
Павлоград
Измаил (Одесская область)
Сумы
Измаилский р-н (Одесская область)
Харьков
Кривой Рог
Напомним, что вечером РФ атаковала большой город Украины : есть повреждения энергосистемы.
В Николаеве под удар "Шахедов" попала энергетическая инфраструктура.
