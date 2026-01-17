- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ночью атаковала Украину: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, иногда было очень громко.
В ночь на 17 января 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Ночью взрывы раздались:
Чугуев/р-н (Харьковщина);
Киев;
Вышгород/р-н (Киевщина);
Киев/окрестности;
Буча/Гостомель (Киевская область);
Запорожье.
Напомним, что взрыв прогремел в многоэтажке Харькова: погибли мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов.