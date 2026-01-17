ТСН в социальных сетях

Украина
221
1 мин

РФ ночью атаковала Украину: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, иногда было очень громко.

Елена Кузьмич
Взрывы

Взрывы / © ТСН.ua

В ночь на 17 января 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Ночью взрывы раздались:

  • Чугуев/р-н (Харьковщина);

  • Киев;

  • Вышгород/р-н (Киевщина);

  • Киев/окрестности;

  • Буча/Гостомель (Киевская область);

  • Запорожье.

Напомним, что взрыв прогремел в многоэтажке Харькова: погибли мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов.

