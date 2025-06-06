РФ ночью бомбила Украину: где гремели взрывы, какая ситуация в регионах

Атака продолжалась до утра / © Associated Press

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В ночь на 6 июня Россия осуществила массированную атаку по Украине с помощью дронов, крылатых и баллистических ракет. Оккупанты также запустили крылатые ракеты с моря и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о вражеском ударе.

Киев

В Киеве из-за обстрела погибли четыре человека, а 20 получили ранения, сообщил мэр Виталий Кличко.

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В Соломенском районе города дрон повредил многоэтажку, произошел пожар на 11-м этаже 16-этажки. Также пожар возник в металлическом ангаре на площади около 500 м². В этом же районе россияне атаковали учебное заведение.

В Голосеевском районе в результате вражеской атаки повреждения на территории рядом с АЗС. Обломки также падали в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Атака повредила колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница» — «Левобережная» красной линии метро. Наземная часть станций «Днепр» — «Лесная» временно закрыты на вход и выход, вырос интервал между поездами на этой ветке. Организован дублирующий автобусный маршрут №1М.

Последствия атаки / © Associated Press

Обстрел также повредил колеи в Киевской области, ряд поездов Трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно, без остановки на станции Выдубичи).

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На левом берегу города из-за атаки в отдельных микрорайонах были аварийные отключения света.

Тернополь

В ночь на 6 июня российские оккупанты нанесли удар по Тернополу. В результате атаки пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями.

Глава ОВА Вячеслав Негода заявил о самой массовой атаке на область, было много попаданий.

Кроме того, в городе фиксируют задымление — власти просят не выходить на улицу.

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Луцк

В Луцке зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом, частично разрушен. Во многих постройках ударная волна выбила окна.

Сейчас известно о пяти пострадавших людях. Жителей дома эвакуировали, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Погибших нет.

Мэр информирует, что сегодня во время атаки по Луцку враг применил 15 БпЛА и 6 ракет.

Массированная атака на Украину длилась до 5 часов утра / © Associated Press

Хмельницкая область

Под атакой также находилась Хмельнитчина — там поврежден частный жилой дом, две хозяйственные постройки, забор и два автомобиля. В настоящее время уточняют информацию о всех последствиях разрушений. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Полтавщина

Три человека пострадали из-за массированной атаки РФ на Полтавщине. Повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий, а также кафе. Также зафиксировано падение обломков на частный дом.

Спасатели показали последствия атаки