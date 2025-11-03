ТСН в социальных сетях

РФ ночью бомбила Украину "Искандерами" и "Кинжалами" - и это еще не все

Оккупанты начали атаковали украинские города еще вчера, террор продолжается и 3 ноября.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

В ночь на 3 ноября россияне устроили воздушную атаку по Украине, которая еще продолжается.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 „Кинжал“, четырьмя баллистическими ракетами „Искандер-М“, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 138 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал» и 115 враждебных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности», — добавили в ведомстве.

Напомним, оккупанты нанесли ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области. Пострадали Никопольская, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская громады. Из-за комбинированной атаки погибли и ранены среди военнослужащих ВСУ.

