РФ ночью бомбила Украину "Искандерами" и "Кинжалами" - и это еще не все
Оккупанты начали атаковали украинские города еще вчера, террор продолжается и 3 ноября.
В ночь на 3 ноября россияне устроили воздушную атаку по Украине, которая еще продолжается.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 „Кинжал“, четырьмя баллистическими ракетами „Искандер-М“, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 138 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбита/подавлена одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал» и 115 враждебных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях.
«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности», — добавили в ведомстве.
Напомним, оккупанты нанесли ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области. Пострадали Никопольская, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская громады. Из-за комбинированной атаки погибли и ранены среди военнослужащих ВСУ.