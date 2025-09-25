Россияне терроризировали украинцев / © Getty Images

В ночь на 25 сентября россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили более 100 ударных дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 176 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и беспилотниками других типов. По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

«Атака продолжается! Кроме того, с севера вошли новые группы ударных БПЛА. Соблюдайте меры безопасности!» — предупредили в ВС.

Напомним, Силы обороны ориентировочно в 04:00 25 сентября 2025 года в Запорожском направлении сбили российский самолет Су-34. Этот Су-34 атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами.