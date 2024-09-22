РФ ночью сбросила ФАБ-500 на Харьков: есть попадание у многоэтажки (фото последствий)

По последним данным, среди пострадавших – восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет.

В ночь на 22 сентября россияне тремя ФАБ-500 обстреляли Шевченковский район Харькова и пригород. Пострадал 21 человек, среди них – трое несовершеннолетних.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Один из боеприпасов попал у подъезда жилого многоэтажного дома. Эвакуированы 68 человек. Повреждены остекления и фасады 7 многоквартирных домов, дошкольного учебного заведения, а также 21 автомобиль. Пожарные ликвидировали пожары 4 автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проводились работы по разборке разрушенных конструкций входа в подъезд 16-этажки.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что из-за атаки противника в медицинское учреждение за помощью обратился 21 пострадавший.

Мэр Игорь Терехов добавил, что среди пострадавших — восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет.

"По состоянию на сегодняшнее утро есть 21 пострадавший от ночного террористического обстрела спальный район Харькова. Из них почти половина — десять — люди старше 65-ти лет. Один восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет. Семеро пострадавших доставлены в медучреждение для оказания медицинской помощи", – написал он.

Последствия удара ФАБ-500 по Харькову

Последствия удара ФАБ-500 по Харькову

Последствия удара ФАБ-500 по Харькову

Последствия удара ФАБ-500 по Харькову

Последствия удара ФАБ-500 по Харькову

Напомним, ночью в Харькове раздались взрывы. Местные власти сообщили о прилете в жилую застройку.

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