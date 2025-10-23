РФ ночью ударила по Украине беспилотниками — и это еще не все

Украина пережила атаку / © Getty Images

В ночь на 23 октября Россия вновь устроила воздушную атаку по Украине.

О последствиях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 130 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА на севере и востоке страны», — говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА», — добавили в ПС.

Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — угроза баллистики.