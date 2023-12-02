РФ обстреляла Черниговщину: что известно о пострадавшей семье

Оккупанты продолжают убивать мирных людей, умываясь кровью украинцев.
Сегодня, 2 декабря, российские войска обстреляли приграничье Черниговщины. В результате удара захватчиков ранены мирные жители в Семеновской общине.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
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По данным ОВА, пострадала семья, в том числе – 4-летний ребенок. Мужчина получил осколочные ранения, медики предоставили ему надлежащую медицинскую помощь. Его дочь должны прооперировать. К счастью, 4-летний внук не пострадал.
"Подробности таковы: семья приехала на выходные навестить свою родственницу в пограничную деревню и попала под вражеский огонь в то время как вышла из дома на улицу", – детализировали в ведомстве.
Отмечается, что помощь в эвакуации пострадавших оказали местные полицейские.
"Россия террорист. Террористов нужно уничтожать", – подытожил Чаус.
Напомним, в Черниговской области на мини взорвались два человека. Один погиб на месте.
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