РФ обстреляла Черниговщину: что известно о пострадавшей семье

Сегодня, 2 декабря, российские войска обстреляли приграничье Черниговщины. В результате удара захватчиков ранены мирные жители в Семеновской общине.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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По данным ОВА, пострадала семья, в том числе – 4-летний ребенок. Мужчина получил осколочные ранения, медики предоставили ему надлежащую медицинскую помощь. Его дочь должны прооперировать. К счастью, 4-летний внук не пострадал.

"Подробности таковы: семья приехала на выходные навестить свою родственницу в пограничную деревню и попала под вражеский огонь в то время как вышла из дома на улицу", – детализировали в ведомстве.

Отмечается, что помощь в эвакуации пострадавших оказали местные полицейские.

"Россия террорист. Террористов нужно уничтожать", – подытожил Чаус.

Напомним, в Черниговской области на мини взорвались два человека. Один погиб на месте.

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