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РФ обстреляла Харьков, Николаев и Одесщину, а Илон Маск покупает "Манчестер Юнайдет": главные новости ночи 17 августа

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РФ обстреляла Харьков, Николаев и Одесщину, а Илон Маск покупает "Манчестер Юнайдет": главные новости ночи 17 августа

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 17 августа:

  1. В Харькове и области раздались взрывы: местные пишут о 5 вражеских ракетах. Читать дальше –>
  2. Российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область. Читать дальше –>
  3. Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели мощные взрывы. Россияне попали в дома и гражданские объекты. Читать дальше –>
  4. Илон Маск заявил, что покупает английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Читать дальше –>
  5. Так называемые представители "власти" Крыма после очередного "хлопка" начали тайно бежать в Россию. Для этого они решили на ночь закрыть Крымский мост, чтобы спокойно покинуть полуостров. Читать дальше –>

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