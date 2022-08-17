РФ обстреляла Харьков, Николаев и Одесщину, а Илон Маск покупает "Манчестер Юнайдет": главные новости ночи 17 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных новостей ночи 17 августа:
- В Харькове и области раздались взрывы: местные пишут о 5 вражеских ракетах. Читать дальше –>
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область. Читать дальше –>
- Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели мощные взрывы. Россияне попали в дома и гражданские объекты. Читать дальше –>
- Илон Маск заявил, что покупает английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Читать дальше –>
- Так называемые представители "власти" Крыма после очередного "хлопка" начали тайно бежать в Россию. Для этого они решили на ночь закрыть Крымский мост, чтобы спокойно покинуть полуостров. Читать дальше –>