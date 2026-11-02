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- Украина
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РФ обстреляла семь громад на Житомирщине: пострадал ребенок — детали
По данным ОВА, враг целил по инфраструктуре и домам. Среди трех пострадавших есть ребенок.
Россияне ночью атаковали Житомирскую область. Под ударом оказались семь громад.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.
«Враг целил в объекты энергетической и логистической инфраструктуры, гражданским административным помещением и частным домам. Продолжается ликвидация последствий вражеских атак. Работают специальные службы. Сейчас известно о трех пострадавших, среди них — один ребенок. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметил он.
Атака по Украине 2 ноября — что известно
В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Украину 193 дронами, 75 из них — реактивные «Шахеды». ПВО обезвредила 154 беспилотника, сообщили Воздушные силы Украины.
Под ударом ночью находилась Одесса. Там разбиты дома и объекты инфраструктуры. Пострадали пять человек.
В Киеве и области введены экстренные отключения света из-за ударов РФ. Кроме того, в Киевской области возникли перебои с водоснабжением.
В столице — транспортный коллапс.