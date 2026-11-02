РФ терроризирует Украину / © Associated Press

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Россияне ночью атаковали Житомирскую область. Под ударом оказались семь громад.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

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«Враг целил в объекты энергетической и логистической инфраструктуры, гражданским административным помещением и частным домам. Продолжается ликвидация последствий вражеских атак. Работают специальные службы. Сейчас известно о трех пострадавших, среди них — один ребенок. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметил он.

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Атака по Украине 2 ноября — что известно

В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Украину 193 дронами, 75 из них — реактивные «Шахеды». ПВО обезвредила 154 беспилотника, сообщили Воздушные силы Украины.

Под ударом ночью находилась Одесса. Там разбиты дома и объекты инфраструктуры. Пострадали пять человек.

В Киеве и области введены экстренные отключения света из-за ударов РФ. Кроме того, в Киевской области возникли перебои с водоснабжением.

В столице — транспортный коллапс.

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