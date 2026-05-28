РФ обстреляла спальный район на Днепропетровщине: много пострадавших, среди них есть дети
Российская артиллерия ударила по спальному району Марганца: ранены 10 гражданских. Снаряды попали в жилой дом, травмированы шесть детей.
Утром армия РФ нанесла удар по артиллерии по спальному району города Марганец на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 10 гражданских граждан, среди которых шестеро — дети.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
По информации правоохранителей, сразу после утренних обстрелов стало известно о трех раненых людях. Травмы получили 57-летняя женщина и двое мужчин.
Один из пострадавших, 46-летний мужчина с тяжелыми ранениями ног, экипаж сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Никопольского РУП безотлагательно доставил в больничное учреждение.
После 16:00 в органы полиции поступило дополнительное сообщение от медицинских работников об обнаружении еще семерых пострадавших из-за того же утреннего артиллерийского обстрела.
Российские снаряды попали в жилой дом, где находилась семья. В результате этого попадания пострадали:
мать детей;
двое ребят в возрасте 10 и 13 лет;
четверо девушек в возрасте от 1 до 14 лет.
Всем шестерым детям и матери врачи диагностировали акубаротравмы (контузии).
На местах попаданий продолжают работать следственно-оперативные группы полиции, фиксирующие последствия очередного военного преступления российских войск.
