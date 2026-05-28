РФ обстреляла спальный район на Днепропетровщине: много пострадавших, среди них есть дети

РФ обстреляла спальный район Марганца / © Национальная полиция Украины

Утром армия РФ нанесла удар по артиллерии по спальному району города Марганец на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 10 гражданских граждан, среди которых шестеро — дети.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, сразу после утренних обстрелов стало известно о трех раненых людях. Травмы получили 57-летняя женщина и двое мужчин.

Один из пострадавших, 46-летний мужчина с тяжелыми ранениями ног, экипаж сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Никопольского РУП безотлагательно доставил в больничное учреждение.

После 16:00 в органы полиции поступило дополнительное сообщение от медицинских работников об обнаружении еще семерых пострадавших из-за того же утреннего артиллерийского обстрела.

Российские снаряды попали в жилой дом, где находилась семья. В результате этого попадания пострадали:

мать детей;

двое ребят в возрасте 10 и 13 лет;

четверо девушек в возрасте от 1 до 14 лет.

Всем шестерым детям и матери врачи диагностировали акубаротравмы (контузии).

На местах попаданий продолжают работать следственно-оперативные группы полиции, фиксирующие последствия очередного военного преступления российских войск.

Напомним, на Великобурлукском направлении силы РФ отступают, а общая результативность их весеннего наступления стремительно падает.

