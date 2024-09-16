РФ обвинила Украину в подготовке атаки по детскому заведению в Киеве: предупреждение СНБО

Лживые заявления России о том, что Украина и США якобы готовятся "инсценировать ракетный удар по детскому заведению в Киеве", могут свидетельствовать о подготовке Кремлем очередных ударов по гражданским объектам.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Также читайте Латвия передаст Украине купленную в Британии боевую разведывательную бронетехнику — СМИ

"Пропагандистские ресурсы России активно распространяют заявление службы внешней разведки страны о том, что Украина якобы "с подачи" США готовит "инсценирование российского ракетного удара по детскому заведению на подконтрольной Киеву территории". Подобные вбросы россиян – это откровенная дезинформация, не имеющая ничего общего с реальностью и может свидетельствовать о подготовке врагом очередных ударов по гражданским объектам", — говорится в заявлении.

Там считают, что таким образом, Россия пытается посеять панику среди украинцев, внести раскол и недоверие в общество и оправдаться за собственные преступления.

"Следует помнить, что во всех военных преступлениях российской армии, в том числе и в ракетных ударах по детским учреждениям, россия пытается обвинить Украину", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, в FT пишут, что РФ усиливает контрнаступление в Курской области, а ВСУ окапываются.

ТСН.Тиждень за 15 сентября. Мертвая вода возле Киева! Бои на Курщине!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.