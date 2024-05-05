РФ объявила в розыск Зеленского, Порошенко и Павлюка: аналитики объяснили причину

Объявление МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и экс-президента Петра Порошенко, является попыткой Кремля установить юрисдикцию российских законов в суверенных постсоветских странах и информационной подготовкой к операции "Майдан-3".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики обратили внимание на тот факт, что МВД России не уточнило преступления Зеленского, Павлюка и Порошенко, а также вероятные преступления предыдущих украинских чиновников, которые Россия объявила в розыск, в частности, главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

В Институте также напомнили предупреждение официального Киева о том, что Кремль ужесточает существующую информационную операцию под названием "Майдан-3", направленную на формирование среди украинцев сомнений в легитимности президентства Зеленского. Там напомнили, что эта операция, вероятно, достигнет пика примерно в конце мая 2024 года.

"Решение Кремля объявить Зеленского, Павлюка и Порошенко в розыск, скорее всего, является частью российской информационной операции "Майдан-3" и более широких усилий Кремля по дискредитации нынешнего и предыдущих прозападных украинских правительств, пришедших к власти после Евромайдана 2014 года, а также с дипломатической изоляции Украины", — говорится в отчете.

Напомним, 4 мая российское Министерство внутренних дел объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко и командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка. В МИД Украины подчеркнули, что это свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания.

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