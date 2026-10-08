РФ одним ударом убила 33 человек прямо в маршрутке: последние данные о жуткой атаке (обновлено)

Разбитая и охваченная огнем маршрутка в Краматорске после российского удара / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

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Российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки есть много погибших и раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По состоянию на 13:20 известно уже о 33 погибших и 18 раненых.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

После попадания огонь охватил два автобуса и распространился на близлежащую открытую территорию. На место происшествия оперативно прибыли чрезвычайники, которые оказали неотложную помощь травмированным и ликвидировали пожар.

Кроме того, под вражеским обстрелом оказался поселок Беленькое Краматорской общины. Там жертвами российской агрессии стали 3 человека. Тело одного из погибших бойцы ГСЧС деблокировали из-под завалов разрушенного частного дома.

«Это не „последствия войны“ и не сухая статистика. Это люди, которых убила российская армия», — отметил Филашкин.

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Позже стало известно, что из-за резкого ухудшения ситуации безопасности в Краматорске и Славянске останавливают работу общественного транспорта. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Россияне прицельно бьют по гражданским. Для них автобус с пассажирами — привлекательная мишень именно потому, что одним ударом можно убить как можно больше людей».

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и отметил, что последствия удара уточняются.

Также глава ОВА призвал всех жителей, которые до сих пор остаются в Донецкой области, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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Филашкин подчеркнул, что российские военные должны понести ответственность за каждую унесенную жизнь.

Атака по Краматорску 8 октября: фото

Разбитая и охваченная огнем маршрутка в Краматорске после российского удара / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Тела погибших в Краматорске после удара по маршрутке / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия удара по маршрутке в Краматорске / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Заметим, с утра 8 октября Россия массированно атакует Украину дронами: с вечера оккупанты запустили 142 беспилотника, из которых ПВО сбила или подавила 126. Зафиксированы попадания на семи локациях и падения обломков на четырех. Накануне дроны атаковали Киевскую, Черниговскую, Черкасскую и Житомирскую области, а утром добрались до западных регионов. В частности, взрывы прогремели на Тернопольщине и Ровенщине.

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