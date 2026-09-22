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РФ одновременно ударила по трем городам Днепропетровщины: в Днепре есть раненные
В ночь на 22 сентября российские войска одновременно атаковали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, в результате ударов возникли пожары, в Днепре ранены три человека.
Днепропетровская область в ночь на 22 сентября подверглась массированной российской атаке.
Российские войска одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в Днепре, Кривом Роге и Павлограде.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
В результате ударов возникли пожары.
Впоследствии стало известно, что в Днепре из-за российской атаки ранений получили три человека.
Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
Информация о возможных пострадавших в Кривом Роге и Павлограде уточняется.
Воздушная угроза в области продолжается. Жителей призывают оставаться в безопасных местах до официального отбоя воздушной тревоги.
Ранее в эту ночь в Днепре, Кривом Роге и Павлограде раздавались взрывы на фоне угрозы применения баллистического вооружения.