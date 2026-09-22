РФ одновременно ударила по трем городам Днепропетровщины: в Днепре есть раненные

Ракета / © ТСН.ua

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Днепропетровская область в ночь на 22 сентября подверглась массированной российской атаке.

Российские войска одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в Днепре, Кривом Роге и Павлограде.

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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

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В результате ударов возникли пожары.

Впоследствии стало известно, что в Днепре из-за российской атаки ранений получили три человека.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Информация о возможных пострадавших в Кривом Роге и Павлограде уточняется.

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Воздушная угроза в области продолжается. Жителей призывают оставаться в безопасных местах до официального отбоя воздушной тревоги.

Ранее в эту ночь в Днепре, Кривом Роге и Павлограде раздавались взрывы на фоне угрозы применения баллистического вооружения.

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