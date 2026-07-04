РФ "охотится" на АЗС в Харькове: есть ли дефицит горючего

Один из ударов по АЗС

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В Харькове за последние две-три недели российские атаки повредили уже шесть АЗС.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передают Новости.LIVE.

«Повторные удары (по АЗС — Ред.) обычно применяются. Они анализируют. У них цель уничтожения этих АЗС», — сказал он.

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Есть ли дефицит горючего в Харькове

Синегубов заверил, что, несмотря на российские удары, дефицита горючего в Харькове пока нет — «ни для спецтранспорта, например скорой, машин ГСЧС, Нацполиции и т.д.».

По его словам, совместно с владельцами АЗС власти сейчас прорабатывают варианты защиты таких объектов, в частности от FPV-дронов. Он также добавил, что антидроновые сетки помогут защитить от ФПВ-дронов, но не способны защитить от ударов дронов типа «Шахед» или «Гербера», поэтому необходимо усиливать средства активного противодействия.

Кроме того, Синегубов подчеркнул, что удары по АЗС — это не только проблема Харьковщины, но и всех прифронтовых областей, в частности, Запорожья, Днепропетровщины, Сумщины.

Напомним, что этой ночью в Сумах РФ полностью уничтожила две автозаправочные станции.

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