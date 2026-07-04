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РФ "охотится" на АЗС в Харькове: есть ли дефицит горючего
Россия системно охотится за украинскими заправками: только за последние недели в Харькове под ударом оказались шесть АЗС.
В Харькове за последние две-три недели российские атаки повредили уже шесть АЗС.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передают Новости.LIVE.
«Повторные удары (по АЗС — Ред.) обычно применяются. Они анализируют. У них цель уничтожения этих АЗС», — сказал он.
Есть ли дефицит горючего в Харькове
Синегубов заверил, что, несмотря на российские удары, дефицита горючего в Харькове пока нет — «ни для спецтранспорта, например скорой, машин ГСЧС, Нацполиции и т.д.».
По его словам, совместно с владельцами АЗС власти сейчас прорабатывают варианты защиты таких объектов, в частности от FPV-дронов. Он также добавил, что антидроновые сетки помогут защитить от ФПВ-дронов, но не способны защитить от ударов дронов типа «Шахед» или «Гербера», поэтому необходимо усиливать средства активного противодействия.
Кроме того, Синегубов подчеркнул, что удары по АЗС — это не только проблема Харьковщины, но и всех прифронтовых областей, в частности, Запорожья, Днепропетровщины, Сумщины.
Напомним, что этой ночью в Сумах РФ полностью уничтожила две автозаправочные станции.