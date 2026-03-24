РФ охотится на поезда: в "Укрзализныце" объяснили, как действовать пассажирам во время обстрелов
Российские войска изменили тактику и теперь прицельно атакуют пассажирские поезда, из-за чего «Укрзализныця» вводит жесткие протоколы безопасности с преждевременной остановкой поездов и правил эвакуации по примеру авиации.
«Укрзализныця» объявила о существенном изменении правил безопасности во время движения пассажирских поездов. Из-за целенаправленных ударов российских войск по подвижному составу поезда будут заранее останавливать в случае опасности, а людей — оперативно эвакуировать из вагонов.
Об этом рассказал Председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский на пресс-конференции, которая состоялась в укрытии центрального вокзала в Киеве во вторник, 24 марта.
Враг охотится на подвижной состав
По словам главы железной дороги, враг кардинально изменил тактику. Если с 2022 года оккупанты били преимущественно по стационарным объектам инфраструктуры, то сейчас под прицелом оказались именно пассажирские вагоны. Современные технологии позволяют россиянам отслеживать движение, поэтому железнодорожники работают в постоянном взаимодействии с силами обороны.
Перцовский напомнил о трагических последствиях таких атак: в конце января 2026 года в результате удара по станции Барвенково на Донетчине погибли шесть пассажиров. Также недавние удары зафиксированы в Николаеве, а сегодня утром было попадание в гражданское пригородное влечение, унесшее жизни одного человека. В то же время те, кто во время тревоги находился в укрытии, остались живы и невредимы.
Что изменилось в последние месяцы
Адаптируясь к новым вызовам, компания ужесточает протоколы безопасности, ориентируясь на международные стандарты.
«В эти дни, как в авиации, появятся правила безопасной эвакуации. Помните, в самолетах есть правила, что делать, когда возникает опасная ситуация. Они будут доступны и онлайн», - отметил руководитель компании.
Александр Перцовский успокоил пассажиров, которые боятся уходить от вагонов и переживают, что поезд уедет без них. По его словам, разработана четкая инструкция: если на соответствующей станции есть укрытие, его обязательно проверят перед отправкой. Если же укрытия нет, проводники в специальных опознавательных жилетах будут держать в поле зрения всех своих пассажиров на улице.
Поездные бригады активно обеспечивают мегафонами и свистками. Перед тем, как поезд двинется после отбоя, будет раздаваться ряд сигналов, а проводник лично проверит наличие всех людей в вагоне.
Компания также внимательно следит за обратной связью от украинцев в соцсетях.
«И вот мы в Threads увидели мнение, что можно было бы дальше просто пустить поезда. Но хочется, чтобы все были живы и здоровы. Мы учитываем, как сделать эвакуацию, и там, где есть непонимание, мы пытаемся терпеливо объяснить», — подчеркнул Перцовский.
Почему на улице безопаснее, чем в вагоне
Остановка и эвакуация наступают только тогда, когда железнодорожники получают от сил обороны подтверждение, что объект в небе представляет реальную угрозу. Чтобы этот процесс проходил максимально слаженно, более 4000 сотрудников компании уже прошли соответствующее обучение.
Эксперты приводят три главные причины, почему при обстреле жизненно необходимо покинуть поезд:
Мишень – локомотив. Россияне избивают прежде всего по тяговому составу, поэтому пассажирам нужно немедленно отойти от главного источника опасности.
Ловушка внутри. Вариантов спастись или спрятаться в закрытом пространстве металлического вагона гораздо меньше.
Звуковой контроль. В поезде (неважно, движется он или стоит) гораздо сложнее услышать приближение ракеты или дрона. На улице звук слышен лучше, что позволяет своевременно отреагировать по рекомендациям военных и ГСЧС.
Также железнодорожники строго предостерегают: после эвакуации очень важно не скапливаться у самого поезда, а рассредоточиться на безопасном расстоянии.
Напомним, не так давно массированная атака РФ повредила железнодорожную инфраструктуру на нескольких участках. Из-за этого ряд поездов в Ровенской, Винницкой и Житомирской вынужденно меняет маршруты, что повлекло задержки в движении.