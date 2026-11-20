Российские бомбардировщики Ту-160 / © Министерство обороны Франции

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Во время массированного комбинированного обстрела Украины Россия снова применила стратегические бомбардировщики Ту-160, которые раньше пыталась оберегать от износа. В то же время, самолеты загружали только наполовину.

Об особенностях ночной атаки в эфире «Киев24» рассказал авиационный эксперт, кандидат технических наук в области беспилотных технологий Богдан Долинце.

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По словам авиаэксперта, нынешний удар был существенно растянут во времени: атака началась еще накануне с применения реактивных ударных дронов, а ночью враг подключил крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

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«В первую очередь мы видим, что последняя атака была достаточно продолжительной, растянутой во времени. Она началась еще со вчерашнего дня, когда Украину начали атаковать ударные реактивные дроны. Во-вторых, ночью к этой атаке фактически добавилась атака с использованием крылатых ракет с самолетов Ту-95 и Ту-160», — сказал он.

Ключевые детали атаки от эксперта

Возврат Ту-160

«В общей сложности к удару привлекли более десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160», — уточнил Долинце.

Авиаэксперт подчеркнул, что ранее россияне пытались избегать применения Ту-160, чтобы сохранить их летный и технический ресурс.

Половинная загрузка

В то же время бомбардировщики могли быть загружены всего на 50%. По словам эксперта, так РФ пытается снизить нагрузку на самолеты и продлить срок их эксплуатации.

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Морская компонента

«Кроме стратегической авиации, оккупанты совершили пуски с акватории Черного моря, выпустив от 10 до 20 крылатых ракет типа „Калибр“, — подчеркнул авиаэксперт.

Богдан Долинце подытожил, что массированная ракетная фаза продолжалась всю ночь, а угроза ударных реактивных беспилотников сохранялась и после ее завершения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября из российского аэродрома «Оленья» вылетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Мониторинговые каналы сообщают о нахождении в воздухе 12 самолетов, в том числе пяти Ту-160.

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