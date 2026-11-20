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РФ опять привлекла к удару по Украине Ту-160, которые раньше берегла: авиаэксперт обратил внимание на важную деталь
Россия снова привлекла стратегические бомбардировщики Ту-160 к массированной атаке на Украину, хотя раньше пыталась избегать их использования для сохранения летного и технического ресурса.
Во время массированного комбинированного обстрела Украины Россия снова применила стратегические бомбардировщики Ту-160, которые раньше пыталась оберегать от износа. В то же время, самолеты загружали только наполовину.
Об особенностях ночной атаки в эфире «Киев24» рассказал авиационный эксперт, кандидат технических наук в области беспилотных технологий Богдан Долинце.
По словам авиаэксперта, нынешний удар был существенно растянут во времени: атака началась еще накануне с применения реактивных ударных дронов, а ночью враг подключил крылатые ракеты воздушного и морского базирования.
«В первую очередь мы видим, что последняя атака была достаточно продолжительной, растянутой во времени. Она началась еще со вчерашнего дня, когда Украину начали атаковать ударные реактивные дроны. Во-вторых, ночью к этой атаке фактически добавилась атака с использованием крылатых ракет с самолетов Ту-95 и Ту-160», — сказал он.
Ключевые детали атаки от эксперта
Возврат Ту-160
«В общей сложности к удару привлекли более десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160», — уточнил Долинце.
Авиаэксперт подчеркнул, что ранее россияне пытались избегать применения Ту-160, чтобы сохранить их летный и технический ресурс.
Половинная загрузка
В то же время бомбардировщики могли быть загружены всего на 50%. По словам эксперта, так РФ пытается снизить нагрузку на самолеты и продлить срок их эксплуатации.
Морская компонента
«Кроме стратегической авиации, оккупанты совершили пуски с акватории Черного моря, выпустив от 10 до 20 крылатых ракет типа „Калибр“, — подчеркнул авиаэксперт.
Богдан Долинце подытожил, что массированная ракетная фаза продолжалась всю ночь, а угроза ударных реактивных беспилотников сохранялась и после ее завершения.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября из российского аэродрома «Оленья» вылетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Мониторинговые каналы сообщают о нахождении в воздухе 12 самолетов, в том числе пяти Ту-160.