Украина
1555
РФ опять ударила по Украине: где раздавались взрывы

Ночью россияне устроили комбинированную атаку по Украине. В ряде областей работала ПВО.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В ночь на 10 ноября россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал двумя аэробалистическими ракетами Х-47М2 „Кинжал“, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 67 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и беспилотниками других типов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и дроны других типов на востоке, юге и центре страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 9 локациях.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Одесской области беспилотниками, повредив жилой дом.

