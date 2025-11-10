- Дата публикации
- Категория
- Украина
РФ опять ударила по Украине: где раздавались взрывы
Ночью россияне устроили комбинированную атаку по Украине. В ряде областей работала ПВО.
В ночь на 10 ноября россияне устроили воздушную атаку по Украине.
О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал двумя аэробалистическими ракетами Х-47М2 „Кинжал“, пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 67 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и беспилотниками других типов», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и дроны других типов на востоке, юге и центре страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 9 локациях.
Ранее сообщалось, что россияне ударили по Одесской области беспилотниками, повредив жилой дом.