РФ ощутимо увеличила интенсивность атак: Зеленский об ответе Украины

На этих неделях армия РФ ощутимо увеличила интенсивность атак. Соответственно возросло и количество российских потерь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отмечает: Украина продолжит отвечать на нежелание РФ завершать войну.

«Будем и дальше поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично — нашими ответными действиями», — говорится в материале.

Напомним, Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ по Украине.