РФ ощутимо увеличила интенсивность атак: Зеленский об ответе Украины
На фронте возросла интенсивность русских атак и утрат.
На этих неделях армия РФ ощутимо увеличила интенсивность атак. Соответственно возросло и количество российских потерь.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отмечает: Украина продолжит отвечать на нежелание РФ завершать войну.
«Будем и дальше поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично — нашими ответными действиями», — говорится в материале.
Напомним, Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ по Украине.