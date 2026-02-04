РФ оставила Харьков без тепла в 20-градусный мороз: мэр ответил, придется ли людям уезжать

Харьков. / © Associated Press

В Харькове из-за массированного удара по энергетической инфраструктуре тысячи людей остались без тепла в то время, когда температура воздуха достигла более 20 градусов мороза. Впрочем, власти не будут призывать жителей уезжать из города.

Об этом заявил городской голова Игорь Терехов в интервью «Главкому».

По его словам, решение как о выезде, так и возвращении в Харьков каждый житель должен принимать самостоятельно.

«Мне еще с начала войны часто задавали вопрос: „Что нам делать? Уезжать или не уезжать?“. А потом спрашивали: „Возвращаться или не возвращаться?“. Вот пусть Терехов скажет нам. Я всегда говорил и сейчас повторяю: каждый сам для себя принимает решение и несет за это ответственность», — подчеркнул мэр.

Он акцентировал внимание на том, что часть харьковчан уехала из города с первых дней войны, а впоследствии вернулась. Терехов отметил, что местные власти и коммунальные службы будут работать, чтобы у людей была возможность оставаться в Харькове.

Массированный удар 3 февраля

Ночью против 3 февраля Харьков оказался под очередным российским ударом. Более шести часов в город летели реактивные системы залпового огня с кассетными боеприпасами, ракеты, КАБы и дроны разных модификаций. Город оказался под массированной комбинированной атакой, ставшей одной из самых длительных за все время великой войны.

В Харькове россияне массированно ударили по энергетике. Из-за обстрелов одна из ключевых ТЭЦ города получила существенные повреждения, а потому из систем отопления более 800 многоэтажек пришлось сливать воду.

По данным властей, во время этой атаки пострадали ключевые энергетические объекты, в частности, «Харьковская ТЭЦ-5» и электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». В городе была введена чрезвычайная ситуация, ведь без отопления остались почти 105 тысяч жителей.