ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3149
Время на прочтение
1 мин

РФ обесточила город-спутник Чернобыльской АЭС: без света более 20 тыс. человек

Город Славутич остался без света из-за атаки РФ на энергетику.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Славутич полностью обесточен из-за атаки РФ

Российская атака ночью на понедельник, 6 апреля, обесточила город-спутник Чернобыльской АЭС — Славутич.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник в своем Telegram-канале.

В результате атаки Славутич временно остался без света — это около 21 тысячи человек.

Глава ОВА заверил, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сразу начнут восстановление, чтобы вернуть свет в каждый дом.

«Вся критическая инфраструктура уже переведена на резервное питание. Есть вода, работают социальные учреждения — на генераторах. Связь и Интернет остаются стабильными. Открытые пункты несокрушимости — там готовы помочь каждому, кто в этом нуждается», — сообщил Калашник.

Отметим, что Славутич территориально расположен в пределах Черниговской области, но административный эксклав Киевской области.

Напомним, в прошлый раз Славутич был обесточен 25 марта.

Также сообщалось, что сегодня ночью россияне снова массированно атаковали Одессу. По последним данным, трое погибших, среди них ребенок.

Дата публикации
Количество просмотров
3149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie