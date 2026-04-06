РФ обесточила город-спутник Чернобыльской АЭС: без света более 20 тыс. человек
Город Славутич остался без света из-за атаки РФ на энергетику.
Российская атака ночью на понедельник, 6 апреля, обесточила город-спутник Чернобыльской АЭС — Славутич.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник в своем Telegram-канале.
В результате атаки Славутич временно остался без света — это около 21 тысячи человек.
Глава ОВА заверил, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сразу начнут восстановление, чтобы вернуть свет в каждый дом.
«Вся критическая инфраструктура уже переведена на резервное питание. Есть вода, работают социальные учреждения — на генераторах. Связь и Интернет остаются стабильными. Открытые пункты несокрушимости — там готовы помочь каждому, кто в этом нуждается», — сообщил Калашник.
Отметим, что Славутич территориально расположен в пределах Черниговской области, но административный эксклав Киевской области.
Напомним, в прошлый раз Славутич был обесточен 25 марта.
Также сообщалось, что сегодня ночью россияне снова массированно атаковали Одессу. По последним данным, трое погибших, среди них ребенок.