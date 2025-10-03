РФ оставила один из городов без света: школы перешли на дистанционку, вода будет всего дважды в день

Школа. / © Associated Press

Реклама

Нежин в Черниговской области оказался в сложном положении из-за российских обстрелов. В городе введены графики отключения света и водоснабжения. В школах ввели дистанционное обучение.

Об этом сообщил городской голова Александр Кодол.

Отмечается, что ситуация в сети остается критической. В Нежине действуют графики отключения света – три часа свет у потребителей есть, шесть – нет. Впрочем, отмечают в горсовете, возможны дополнительные аварийные отключения.

Реклама

Мэр сообщил, что все объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканал и больницы, работают на генераторах.

Водоснабжение будет подаваться по графику: с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00.

" Просьба ко всем сделать необходимые вам запасы воды. Полноценный режим водоснабжения будет восстановлен, как только возобновится электроснабжение", - подчеркнул мэр.

Из-за отключения света все образовательные учреждения в городе переходят на дистанционное обучение с понедельника, 6 октября.

Реклама

Также в городе было развернуто восемь "пунктов несокрушимости".

Напомним, из-за обстрела РФ 1 октября в Черниговской области возникли проблемы с электричеством, ведь были поражены объекты критической инфраструктуры. После удара более 300 тысяч потребителей были отключены от сети. В частности, часть областного центра осталась без горячей воды, в городе – отключение света.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что Россия "выбивает" энергетику вдоль границы. В зоне максимального риска расположена полоса, которая имеет примерно 100 км в ширину вдоль границ и вдоль линии боевого столкновения.