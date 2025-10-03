- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ оставила один из городов без света: школы перешли на дистанционку, вода будет всего дважды в день
В городе все объекты критической инфраструктуры, в том числе больницы, работают на генераторах.
Нежин в Черниговской области оказался в сложном положении из-за российских обстрелов. В городе введены графики отключения света и водоснабжения. В школах ввели дистанционное обучение.
Об этом сообщил городской голова Александр Кодол.
Отмечается, что ситуация в сети остается критической. В Нежине действуют графики отключения света – три часа свет у потребителей есть, шесть – нет. Впрочем, отмечают в горсовете, возможны дополнительные аварийные отключения.
Мэр сообщил, что все объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканал и больницы, работают на генераторах.
Водоснабжение будет подаваться по графику: с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00.
" Просьба ко всем сделать необходимые вам запасы воды. Полноценный режим водоснабжения будет восстановлен, как только возобновится электроснабжение", - подчеркнул мэр.
Из-за отключения света все образовательные учреждения в городе переходят на дистанционное обучение с понедельника, 6 октября.
Также в городе было развернуто восемь "пунктов несокрушимости".
Напомним, из-за обстрела РФ 1 октября в Черниговской области возникли проблемы с электричеством, ведь были поражены объекты критической инфраструктуры. После удара более 300 тысяч потребителей были отключены от сети. В частности, часть областного центра осталась без горячей воды, в городе – отключение света.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что Россия "выбивает" энергетику вдоль границы. В зоне максимального риска расположена полоса, которая имеет примерно 100 км в ширину вдоль границ и вдоль линии боевого столкновения.