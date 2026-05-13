РФ осуществила запуск первых ракет: важное заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия осуществила первый запуск своих ракет.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях сегодня вечером, 13 мая.

«Москва снова продемонстрировала, что является общей угрозой не только Украине, но и соседним странам и Европе в целом. Атака продолжается. Осуществлен запуск первых ракет», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил премьера Венгрии Петера Мадяра за осуждение российской атаки против Украины.

«Важный месседж осуждения российской атаки против Украины от Премьер-министра Венгрии Петера Мадяра. Наша общая позиция важна для прекращения этой жестокой войны. Спасибо за неравнодушие и сильную позицию», — подытожил глава государства.

Ранее президент Зеленский предупредил, что после всех волн дронов во время дневной атаки 13 мая вполне возможны также запуски ракет против Украины. По его словам, в результате российских ударов сегодня днем шесть человек погибли.

Напомним, советник министра обороны Сергей Бескрестнов «Флэш» предупредил, что РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине этой ночью.

Отметим, что около 19:00 в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы от МиГ и баллистики.

Через час тревогу снова объявляли из-за угрозы от МиГ, однако новых ракет на этот раз не было.

